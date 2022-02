Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 11/02/2022 18:10

As aulas do Ano Letivo de 2022 em Nova Friburgo estão previstas para iniciar, de forma presencial, na próxima segunda-feira (14/02). Contudo, alguns alunos da zona rural e de localidades de difícil acesso podem não retornar na data prevista, porque a licitação para contratação de empresa de transporte foi adiada, sem previsão de nova data.

Segundo a Prefeitura de Nova Friburgo, o adiamento da licitação, que seria por tomada de preço, com menor preço global por lote, para contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de Transporte Escolar e estava prevista para ser realizada nesta quinta-feira (11/02), foi adiada em razão de impugnações de algumas empresas.

Ainda de acordo com o município, o pregão eletrônico deverá ocorrer ainda neste mês de fevereiro. Já sobre como essa questão pode influenciar no retorno dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação disse que está avaliando quais unidades poderão retornar com as aulas presenciais na data prevista.