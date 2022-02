Marcinho Alves deixa o Governo Johnny Maycon para se colocar a disposição do partido - Reprodução

Publicado 08/02/2022 21:29

O vereador de Nova Friburgo Marcinho Alves, do mesmo partido do prefeito Johnny Maycon, Republicanos, publicou nesta terça-feira (8/02) um comunicado sobre a sua saída das secretarias de Governo e Assistência Social. Com isso, o parlamentar, que estava licenciado, retorna à Câmara de Vereadores, mas ainda não há informações sobre quem assumirá o seu lugar.

Segundo o vereador, a decisão de deixar o cargo no Executivo foi profissional, tendo sido tomada para poder estar à disposição do seu partido e concorrer a uma cadeira no Congresso Nacional: “É da minha vontade ajudar a população friburguense e das cidades da nossa região. Por isso, eu volto para a Câmara de Vereadores, sabendo que meu dever na prefeitura está sendo cumprido e sei que deixo um legado, além de muitas conquistas que estarão por vir, mas que começaram através dos esforços da minha gestão”, afirmou Marcinho.

Marcinho Alves assumiu a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude em junho. Três meses depois ele foi nomeado também para a Secretaria de Governo, acumulando os dois cargos.

Sobre sua passagem pelas secretarias ele afirmou: “Motivado pelo desafio de fazer a diferença na vida dos friburguenses, aceitei o convite do prefeito Johnny Maycon para assumir a Secretaria de Assistência Social. Dois meses depois, mais um desafio me foi proposto: assumir a Secretaria Geral de Governo. Aceitei a missão, por mais difícil que fosse, sem esquecer dos meus compromissos. Por três meses me dedicando às duas secretarias, consegui conquistas importantes para o nosso município”.