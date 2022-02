Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Prefeitura de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 03/02/2022 18:13

A Secretaria de Serviços Públicos de Nova Friburgo emitiu um comunicado sobre a realização de uma poda emergencial no trecho da Avenida Antônio Thurler na altura do Bramil, em Olaria. Por causa do serviço, a via será parcialmente interditada para o tráfego de veículos a partir das 7h30.

A ação contará com o suporte da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana no controle do trânsito que, inicialmente, ficará em meia-pista. Agentes das SMOMU estarão no local orientando os motoristas.