Aviso publicado pelo prefeito de Nova Friburgo e pela Prefeitura - Reprodução

Publicado 03/02/2022 17:31 | Atualizado 03/02/2022 17:33

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, divulgou em seu Facebook, assim como a Prefeitura nos perfis oficiais do município, que a conta pessoal do gestor foi hackeada. Além das postagens feitas antes da invasão, têm sido divulgados produtos, que, de acordo com a descrição publicada do story seriam da advogada do prefeito, que precisaria vender por estar se mudando do país, mas essa informação é falsa.

Casos parecidos já foram denunciados à Polícia Civil. Trata-se de um golpe. Por isso, o prefeito alerta que as pessoas “não comprem nada e não enviem dinheiro para o perfil”. De acordo com o alerta, as providências estão sendo tomadas para tentar recuperar a conta.