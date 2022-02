Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 01/02/2022 23:56

Há uma semana o Hospital Municipal Raul Sertã, de Nova Friburgo, está com 10 leitos de UTI a menos, por causa dos casos confirmados de Covid-19 e afastamento de profissionais de saúde da unidade. O município registra atualmente 27.679 casos positivos e 876 mortes pela doença.

No boletim desta terça-feira (1/02), além da informação sobre os leitos indisponíveis, a Secretaria de Saúde também faz uma análise do panorama da pandemia e ressalta a necessidade de prevenção: “ use máscara, higienize constantemente as mãos, evite aglomerações e, acima de tudo, vacine-se”.

Com apenas 10 leitos exclusivos, como sete estão com pacientes, hoje a taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Raul Sertã é de 70%. Já os leitos de enfermaria estão com 35 dos 44 ocupados (79,5%).