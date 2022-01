Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 27/01/2022 22:38

A Secretaria de Saúde confirmou às unidades de saúde que estão aplicando a vacina contra a Covid-19 no público infantil, que as doses restantes, após a conclusão da vacinação para as idades previstas no calendário, poderão ser aplicadas em qualquer criança com idade entre 5 e 11 anos, com autorização dos responsáveis.

A chamada “xepa” da vacina é uma forma de não perder doses do imunizante, já que uma vez que os frascos são abertos, a durabilidade do conteúdo é de 12 horas. Com essa permissão, o município evita o desperdício de doses.

Vale destacar que Nova Friburgo está vacinando as crianças com comorbidades e institucionalizadas no momento, estando apenas as doses extras disponíveis para o público infantil sem comorbidades. Segundo a Secretaria de Saúde, o calendário específico para todas as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos ainda será divulgado.

Nova Friburgo imunizou 275 crianças contra a Covid-19 nesta quarta-feira

Um balanço da Secretaria de Saúde sobre a vacinação do público infantil aponta que, nesta quarta-feira (26/01), 275 crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, receberam a primeira dose do imunizante. Até o momento, Nova Friburgo contabiliza 658 crianças imunizadas.