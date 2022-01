Centro de Triagem na Via Expressa, em Nova Friburgo - Reprodução Internet

Publicado 25/01/2022 23:57

Desde o dia 19 de janeiro, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo está divulgando os resultados dos testes de Covid-19 realizados na UPA, em Conselheiro Paulino, em Lumiar, no CT da Via Expressa, em Olaria, e, a partir desta terça-feira (25/01), na Praça das Colônias, no Suspiro. Com isso, somente nos últimos seis dias, já foram registrados 2.115 casos positivos no município.

O maior registro de casos positivos foi nesta terça-feira, com a ampliação da testagem. Tendo sido realizados 903 testes, dentro os quais 470 deram positivo (52,04%) e os outros 433, negativo (47,96%).

De acordo com o boletim, Nova Friburgo já registrou 27.224 casos positivos de Covid-19 e 871 mortes pela doença. As taxas de ocupação dos leitos exclusivos no Hospital Municipal Raul Sertã continuam a subir. No momento, a unidade está com 7 dos 10 leitos de UTI ocupados (70%) e 22 dos 23 leitos de enfermaria com pacientes (95,7%).