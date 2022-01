Unidades da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo iniciam o Ano Letivo de 2022 no dia 14 de fevereiro - Divulgação

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo iniciará o ano letivo de 2022 no dia 14 de fevereiro. A decisão foi tomada com a concordância do Conselho Municipal de Educação e levou em consideração o cenário atual da pandemia.

Segundo a Secretaria, o cenário de incerteza por falta de diretrizes nacionais que possibilitem o planejamento e organização das atividades para o início do ano letivo de 2022, uma vez que o Conselho Nacional de Educação (CNE) estendeu apenas até 31 de dezembro de 2021 a permissão para atividades remotas no ensino básico e superior em todo o país, não havendo ainda orientação quanto ao ano letivo de 2022, levou ao estabelecimento da data de retorno dos alunos.