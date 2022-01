Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 27/01/2022 22:29

O autor das agressões contra a ex-companheira, uma mulher de 42 anos, no sábado (22/01), em uma via pública, no bairro Olaria, teve a prisão preventiva confirmada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo. Segundo a Deam, o mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo/RJ, em desfavor de Álvaro Menezes, de 53 anos, foi cumprido na terça-feira (25/01).

O crime aconteceu no bairro Olaria e a especializada abriu uma investigação, que foi concluída na segunda-feira (24/01), sendo encaminhado o processo para o Ministério Público.

Imagens de câmeras de segurança foram anexadas ao processo, nelas é possível ver o momento que o agressor sai do carro e vai em direção ao veículo da ex-companheira e tenta quebrar o parabrisa do veículo. De acordo com a Deam, ele teria utilizado uma arma falsa para ameaçar a vítima. Logo depois ele retira a vítima do carro, ela ainda tenta correr, mas é alcançada e recebe vários golpes.

A prisão foi efetuada nas dependências do Fórum de Nova Friburgo, tendo em vista que o autor se apresentou ao Juiz Titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo. Cumpridas as formalidade legais, ele foi encaminhado para o sistema prisional.