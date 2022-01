Deam busca paradeiro de acusado de agredir ex-companheira - Reprodução

Deam busca paradeiro de acusado de agredir ex-companheiraReprodução

Publicado 24/01/2022 22:01

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo usou as redes sociais para solicitar à população ajuda para localizar um homem acusado de agressão. Álvaro Menezes é acusado de espancar violentamente a ex-companheira, uma mulher de 42 anos, em uma via pública, no último sábado (22/01).

O crime aconteceu no bairro Olaria e a especializada abriu uma investigação, que foi concluída nesta segunda-feira (24/01). Imagens de câmeras de segurança foram anexadas ao processo, nelas é possível ver o momento que o agressor sai do carro e vai em direção ao veículo da ex-companheira e tenta quebrar o parabrisa do veículo. Logo depois ele retira a vítima do carro, ela ainda tenta correr, mas é alcançada e recebe vários golpes.

Informações sobre o paradeiro do acusado podem ser comunicadas à Deam pelo telefone (22) 2533-1694 ou através do WhatsApp 22 98108-1166, o anonimato é garantido.