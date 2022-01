Praça das Colônias, no centro de Nova Friburgo, foi adequada para realização de testes de Covid-19 - Divulgação

Publicado 28/01/2022 23:35

Com o objetivo de continuar oferecendo a testagem em massa para a população com sintomas da Covid-19, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo continuará disponibilizando os testes de detecção da doença nos pontos de triagem da cidade, durante este final de semana.

Na UPA, Via Expressa e Praça das Colônias serão oferecidos os testes a todos que estiverem com indícios da doença. O horário de funcionamento dos Centros de Triagem é de 8h às 17h, sendo que a distribuição de fichas termina às 15h30 para que todos sejam devidamente atendidos até o final do dia.