A Prefeitura de Nova Friburgo ampliou o prazo de recebimento de propostas no edital para contratação de uma instituição brasileira visando a realização de Estudo para o Diagnóstico do Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal. O prazo foi prorrogado até a próxima quarta-feira, 2 de fevereiro.

Os interessados podem retirar o Termo de Referência e demais anexos através do e-mail [email protected] ou no site da Prefeitura , na área de licitações. Outras informações podem ser solicitadas pelos telefones (22) 2525-9232 e (22) 2525-9106.

A questão do transporte público em Nova Friburgo já sofreu várias reviravoltas, desde que o contrato de concessão firmado entre o município e a empresa Nova Faol, encerrou em 2018. Entre elas estão as várias tentativas de realização de uma licitação, até a atual contratação, de forma emergencial, que mantêm a Nova Faol como responsável pelo transporte, após a empresa vencedora, a Itapemirim, desistir e pedir a anulação do contrato