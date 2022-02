Rompimento de trecho de adutora pode afetar o fornecimento de água de alguns bairros em Friburgo | Nova Friburgo | O Dia

Estação de Tratamento de Água de Nova Friburgo - Divulgação

Estação de Tratamento de Água de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 03/02/2022 10:16

A concessionária Águas de Nova Friburgo emitiu um comunicado sobre o rompimento de um trecho da Adutora Urucum, no bairro São Jorge, que ocorreu na tarde desta quarta-feira (2/02) e que pode influenciar no fornecimento de água para algumas localidades atendidas pelo sistema de abastecimento Rio Grande de Cima.

Segundo a concessionária, o reparo do trecho da adutora está sendo realizado hoje, com previsão de conclusão até as 12h. Contudo, a distribuição para os bairros será retomada de forma gradativa.

As áreas que podem apresentar reflexos no abastecimento são: Belmonte, Jardim Califórnia, Canto do Riacho, Conselheiro Paulino, Fazenda da Lage, Floresta, Granja Mimosa, Jardim Marajói, Jardim Ouro Preto, Jardinlândia (parte baixa), Lagoa Seca, Barão, Morro dos Maias, Parque das Flores, Parque das Seriemas, Parque Maria Tereza, Prado, Rivo Torto, Rosa Branca, Rui Sanglard, Santa Inês, Santo André, São Jorge, Tio Dongo, Três Irmãos, Vale das Rosas.