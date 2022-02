Preso é acusado de comandar o tráfico de drogas no bairro Cordoeira, em Nova Friburgo - Divulgação/ PRF

Preso é acusado de comandar o tráfico de drogas no bairro Cordoeira, em Nova FriburgoDivulgação/ PRF

Publicado 02/02/2022 18:04

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desta terça-feira (1/02), um dos homens mais procurados pelo crime de tráfico de drogas em Nova Friburgo. Identificado como Vailton de Oliveira Cerqueira, ele atendia pelo apelido de Jogador e, de acordo com a PRF, é considerado um criminoso de alta periculosidade, com uma extensa ficha criminal e só andava com escolta armada para fazer as travessias entre comunidades.

A prisão foi realizada durante uma blitz de rotina montada na altura de Magé, na Região Metropolitana. De acordo com a PRF, para tentar burlar a fiscalização, o criminoso chegou a mostrar um documento falso de identificação, mas após consulta aos sistemas informatizados, ele foi realmente identificado e encontrado dois mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação ao tráfico e roubo qualificado.

O traficante possui uma extensa ficha criminal, com 19 passagens por tráfico de drogas entre outros crimes. Além de “Jogador”, ele também é conhecido como “Joaquim", sendo um dos principais chefes do tráfico na cidade de Nova Friburgo, onde comanda a comunidade do Cordoeira. "Jogador" também é gerente do tráfico na Comunidade do Dick, em Duque de Caxias.

A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos), onde, além do cumprimento dos manddados, também foi efetuada a prisão em flagrante por uso de documento falso.