Plenário da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo - Divulgação

Plenário da Câmara de Vereadores de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 02/02/2022 15:32 | Atualizado 02/02/2022 15:34

Conforme o regimento interno, que prevê a realização das sessões legislativas entre 2 de fevereiro e 17 julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo voltou do recesso e marcou a primeira sessão para esta quinta-feira (3/02), às 18h. Abrindo os trabalhos no ano de 2022, será realizada a escolha dos vereadores que irão compor cada uma das 21 comissões permanentes do Legislativo.

A sessão será presencial, aberta ao público, mas também será transmitida, em tempo real, no canal oficial do Poder Legislativo no Youtube. Na composição, os membros das comissões permanentes serão eleitos respeitando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos e dos Blocos Parlamentares que participem do Poder Legislativo.

Já nesta sexta-feira (4/02), está prevista outra sessão, às 10h, na qual será feita a leitura do voto do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público. A comissão foi instaurada no dia 7 de julho para investigar e apurar responsabilidades e supostas irregularidades contidas no processo Administrativo nº 1.840/2021 da Prefeitura de Nova Friburgo, que tinha como objetivo a contratação de empresa de transporte municipal.