Unidades da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo iniciam o Ano Letivo de 2022 no dia 14 de fevereiroDivulgação

Publicado 07/02/2022 19:33

A Secretaria de Educação de Nova Friburgo confirmou, nesta segunda-feira (7/02), que o início do Ano Letivo de 2022, com retorno presencial dos alunos da rede municipal de ensino, foi transferido para a próxima segunda-feira (14/02).

Com isso, o município precisou retificar a data de reabertura do sistema de pré-matrícula que estava previsto para hoje. De acordo com a portaria publicada no diário oficial eletrônico, a nova data para quem não realizou o cadastro em dezembro de 2021 será em 7 de março de 2022.

A Secretaria acrescenta ainda que o sistema de pré-matrícula continua rodando toda sexta-feira para atender quem já tem o protocolo cadastrado em dezembro de 2021.