Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 04/02/2022 19:32

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou as datas da vacinação infantil na próxima semana. A vacina contra a Covid-19 será aplicada na quarta (9/02) e quinta-feira (10/02) em crianças com 9 e 8 anos que não têm comorbidades. Além disso, as crianças com idade entre de 5 a 11 anos que pertencem ao grupo de risco (comorbidade ou deficiência permanente) e ainda não receberam a imunização, também poderão receber a vacina no dia 10.

Segundo a Secretaria de Saúde, nesta semana 1.612 crianças de 10 e 11 anos, fora do grupo de risco, e de 5 a 11 anos, com comorbidade ou deficiência, foram vacinadas contra a Covid-19 em Nova Friburgo. Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde vacinou 2.270 crianças no município.