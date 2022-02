Braulio Rezende, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Friburgo - Divulgação

Braulio Rezende, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Sindicato do Comércio Varejista de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 10/02/2022 10:20

Por meio do acordo coletivo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio, as lojas de Nova Friburgo poderão abrir no feriado de terça-feira de carnaval, que cairá no dia 1º de março. As empresas que quiserem funcionar deverão assinar, junto aos dois sindicatos, termo de adesão à convenção coletiva da categoria.

Segundo o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, a ideia do acordo surgiu após a Prefeitura transferir os festejos de carnaval para maio, mês de aniversário da cidade, em razão do avanço acelerado, neste início de ano, de casos de Covid-19 provocados pela variante Ômicron.

“Como o carnaval não vai acontecer agora, incluímos a terça-feira na cláusula do nosso instrumento coletivo que permite abertura do comércio em feriados. Acreditamos que a medida, facultativa, dará aos empresários a liberdade para decidir o melhor para os seus negócios”, defende.

As empresas que assinarem o acordo poderão também cumprir expediente normal na segunda-feira, 28 de fevereiro, e na Quarta-Feira de Cinzas, 02 de março.

“Habitualmente, no carnaval, o comércio faz horário diferenciado porque a Avenida Alberto Braune ganha arquibancadas, há blocos e foliões nas ruas, desfiles de escolas de samba etc. Mas o feriado, mesmo, é apenas na terça-feira”, especifica Braulio.