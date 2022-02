Programa tem como objetivo acelerar as ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil no município - Divulgação/ PMNF

Publicado 10/02/2022 20:12

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Política Públicas para a Juventude, apresentou, nesta quarta-feira (10/02), o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). A reunião aconteceu no auditório do antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas. Estiveram presentes os coordenadores de diversos equipamentos da Secretaria. O programa tem como objetivo acelerar as ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil de acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador (Reedição 2ª edição, 2011-2015) e com a Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 2011, o PETI foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) como um programa de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que compreende: transferências de renda; trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho.

