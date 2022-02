Drogas apreendidas em ação da PM em Nova Friburgo - Divulgação

Drogas apreendidas em ação da PM em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 15/02/2022 21:36

Os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Nova Friburgo, de posse de informações sobre um carregamento de drogas que chegaria na cidade pela RJ-116, na madrugada desta terça-feira (15/02), organizaram um cerco e impediu a entrada de 397 unidades de maconha, totalizando 2.106 quilos e 170 unidades de cocaína, pesando 237 gramas.

A ação foi realizada pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), que se posicionaram na entrada da cidade na altura de Theodor e conseguiram abordar o veículo no qual a droga estava escondida no porta-malas. Um homem de 39 anos foi preso.

Na noite de segunda-feira (14/02), os PMs do Serviço Reservado apreenderam um adolescente de 17 anos, após abordagem na Rua Rio Brumado, no Loteamento Três Irmãos, em Conselheiro Paulino. Com ele foram apreendidas 25 unidades de cocaína e R$40.