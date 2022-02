Policiais militares do 11º BPM fizeram buscas no entorno do veículo e localizaram o corpo da vítima caído em um barranco - Divulgação

Publicado 14/02/2022 21:50

O corpo de uma mulher de 37 anos, com várias perfurações e lesões que aparentavam ser queimaduras, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14/02), próximo a um veículo incendiado, na Estrada Sítio Azul, no distrito de Mury, em Nova Friburgo. Os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foram acionados por populares que passaram pelo local e viram o carro queimado. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como homicídio, mas, de acordo com informações colhidas no local pela PM, antes do crime, a vítima teria sido vista discutindo com o seu ex-companheiro, um homem de 45 anos, que ainda não foi localizado. Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha perfurações no tórax, mas não foi possível identificar sem perícia o que teria causado a perfuração, havia presença de sangue no local e o rosto e a cabeça apresentavam lesões que aparentavam ser queimaduras. Ele estava caído em um barranco, próximo de onde estava o carro.

