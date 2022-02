Volta às aulas na Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 14/02/2022 21:35

A maioria das escolas da rede municipal de Nova Friburgo retornou nesta segunda-feira (14/02) com o ensino presencial. As unidades que não retornaram neste primeiro momento estão em processo de finalização de obras e reformas, para então iniciar o funcionamento até o início de março, sem prejudicar o ano letivo.

Para o retorno seguro das aulas, a Secretaria Municipal de Educação orientou as unidades que deverão ser seguidos os protocolos sanitários estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 1.309, de 4 de fevereiro de 2022.

O retorno presencial, após dois anos de aulas em sistema remoto, foi dividido em três momentos: no primeiro será feita uma acolhida a partir do trabalho com as habilidades socioemocionais para alunos, servidores e famílias, que estão distantes há muito tempo das unidades; o segundo são as avaliações diagnósticas; a partir deste resultado será formulado um contínuo curricular por cada unidade.