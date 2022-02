Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 14/02/2022 20:57

Um deslizamento de terra ocorrido na madrugada do sábado (12/02), interditou totalmente a Rua Carlos Éboli, entre as ruas Almirante Barroso e General Andrade Neves, na altura do bairro Vilage. Ninguém ficou ferido e a equipe da Secretaria de Defesa Civil esteve no local realizando uma vistoria.



A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) fixou sinalização sobre a interdição do local, mas a mesma foi retirada por vândalos. Ainda no final de semana, a equipe da Smomu recolocou a sinalização, mas nesta segunda-feira, 14, a sinalização havia sido removida indevidamente.



O local passará por uma avaliação feita pela equipe técnica da Secretaria de Obras para controlar possíveis novos deslizamentos. A Defesa Civil alerta para a importância da população respeitar a interdição e prevenir acidentes.