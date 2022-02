Policiais militares do 11º BPM fizeram buscas no entorno do veículo e localizaram o corpo da vítima caído em um barranco - Divulgação

Publicado 15/02/2022 20:48

Foi preso em Teresópolis o homem de 45 anos, ex-companheiro da mulher de 37 anos, encontrada morta, com várias perfurações e lesões que aparentavam ser queimaduras, na manhã desta segunda-feira (14/02), próximo a um veículo incendiado, na Estrada Sítio Azul, no distrito de Mury, em Nova Friburgo. Segundo a PM, o suspeito foi encontrado desacordado, em frente a um condomínio, com suspeita de envenenamento. O Corpo de Bombeiros de Teresópolis foi acionado e ele foi encaminhado para a UPA da cidade, onde foi atendido e depois liberado. O caso, que até então havia sido registrado como homicídio, segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

