Desfile do Bola Branca em Nova FriburgoArquivo/ Daniel Marcus/ PMNF

Publicado 06/01/2022 20:53

Depois de alguns municípios vizinhos decidirem pelo cancelamento do Carnaval neste ano de 2022, foi a vez de Nova Friburgo se manifestar sobre o evento. Ao contrário do Rio de Janeiro, que manteve os desfiles das escolas, mas cancelou o carnaval de rua, o município optou por remarcar o evento para maio, mês de aniversário da cidade.

A decisão foi tomada em reunião realizada na noite desta quinta-feira (6/01), entre representantes da Prefeitura, da Liesbenf e das agremiações carnavalescas da cidade. Pelo combinado, o evento agora acontecerá nos dias que antecedem o aniversário de 203 anos da cidade, celebrado em 16 de maio.

“Foi definido que as festividades do Carnaval 2022 serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de maio, mês de aniversário da cidade, caso haja condições epidemiológicas favoráveis e seguras em relação à pandemia de Covid-19”, esclareceu a nota emitida pelo município.

Segundo a Prefeitura, a proposta do adiamento do evento foi apresentada pelas agremiações em compreensão ao cenário atual da pandemia de Covid-19: “As agremiações foram unânimes no entendimento de que diante do atual cenário, além da segurança sanitária, o adiamento trará mais tempo para execução dos preparativos e ensaios, recuperando a participação da comunidade. A decisão final foi acatada pelo Executivo”.