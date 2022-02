Publicado 17/02/2022 19:19

A Prefeitura de Nova Friburgo disponibilizou três locais para recebimento de doações destinadas aos moradores de Petrópolis afetados pelo temporal que devastou ruas e deixou mais de 100 mortos.

As doações podem ser entregues no Centro de Turismo, que fica na Praça Dermeval Barbosa Moreira; no centro, das 9h às 17h30; na sede da Guarda Municipal, na Avenida Alberto Braune, 223, 24 horas por dia; e no Hospital Municipal Raul Sertã, na recepção e na sede do Serviço 192, das 8h às 17h.

Atualmente, são mais necessários ao município vizinho materiais de limpeza (vassouras, pá, rodo, detergente, sabão, papel higiênico, esponja,palha de aço) e materiais de higiene (sabonetes, xampu, escova de dentes, pasta de dente, desodorante, absorventes, fraldas descartáveis todos os tamanhos, álcool em gel, luvas e máscaras).