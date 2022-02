Campanha - Divulgação

16/02/2022

Em Nova Friburgo, as doações para ajudar as pessoas desabrigadas e desalojadas depois do forte temporal que ocorreu nesta terça-feira (15/02) em Petrópolis, podem ser entregues em dois pontos de apoio disponibilizados pela Prefeitura. Estão sendo arrecadados: água mineral, material de higiene pessoal e de limpeza.

Os pontos de apoio são o Centro de Turismo, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro, que está aberto das 9h às 17h30, e a sede da Guarda Civil Municipal, na Avenida Alberto Braune, 223 (antiga rodoviária Leopoldina), que funciona 24h por dia.

Além desses pontos, o 11º Batalhão de Polícia Militar e a 151ª DP também estão com campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e materiais de limpeza e higiene.