Trecho da RJ-116 (Avenida Comte Bittencourt), em Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 16/02/2022 20:37

A partir das 21h desta quinta-feira (17/02), a Avenida Comte Bittencourt, trecho da RJ-116 que passa por dentro de Nova Friburgo, passará por uma interdição parcial para a realização de obras por parte da concessionária Águas de Nova Friburgo. A previsão é de que o serviço seja concluído até as 3h da sexta-feira, 18.

O aviso foi emitido pela Prefeitura, que recebeu um ofício da concessionária informando sobre a intervenção, necessária para a execução da travessia da rede de recalque de esgoto da elevatória Santo Antônio.

No ofício consta ainda que, por se tratar de um trecho de rodovia estadual, a recomposição do pavimento será realizada logo após o assentamento do tubo. A sinalização será por conta da Águas de Nova Friburgo, que também comunicou a realização dessa obra à concessionária Rota 116.