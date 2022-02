Defesa Civil de Nova Friburgo - Reprodução/ PMNF

Publicado 18/02/2022 16:11

A chuva forte que caiu em Nova Friburgo nesta quinta-feira (17/02) não ocasionou nenhum registro de ocorrência na Defesa Civil. Contudo, com a previsão de chuva forte e , ocasionalmente, muito forte, para as próximas horas, o município encontra-se em Estágio de Atenção, de acordo com a escala de monitoramento que vai de Vigilância, Observação, Atenção, Alerta a Alerta Máximo.



A Defesa Civil ainda informa que para se cadastrar no Sistema de Alerta Via SMS e receber os informes sobre a possibilidade de chuvas fortes, basta enviar um SMS para o número 40199 informando o CEP de onde mora no campo da mensagem. O serviço é gratuito e compatível com qualquer aparelho celular, sem necessidade de acesso à internet.



Além disso, em caso de emergência, é importante que as pessoas procurem um local seguro e entrem em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.