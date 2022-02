Ônibs pegou fogo na estação Paulo da Portela, em Madureira, por volta das 16h - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/02/2022 18:07

Rio - Um ônibus articulado do sistema BRT pegou fogo na Rua Ângelo Dantas, em frente à estação Paulo da Portela, em Madureira. Os bombeiros foram acionados às 15h59 e, até o momento, não há informação de feridos.



O incêndio causou engarrafamento na região. Além disso, a estação foi fechada por volta das 16h18, mas reabriu às 17h09. Com isso, Um motorista que passava pelo local filmou o incêndio do coletivo.



CONFIRA: