Voluntários continuam mobilizados na arrecadação de donativos para Petrópolis

Publicado 21/02/2022 17:20

Rio - A grande corrente de solidariedade para ajudar às famílias desabrigadas após a tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, segue firme nesta semana. Com a demanda cada vez maior, novos postos de doação foram abertos em todo o Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o número de desabrigados passou de 900, segundo o prefeito do município Rubens Bomtempo . Por causa da previsão de chuvas moderadas na região, o número ainda pode aumentar.

Saiba como ajudar essas pessoas que perderam tudo:



Shoppings do Estado do Rio

Até quarta-feira (23), os 12 shoppings da rede Aliansce Sonae, no Rio de Janeiro, recebem doações de água mineral, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, fraldas infantis e geriátricas, alimentos não perecíveis, roupas de cama e banho, calçados e peças de vestuário femininas e masculinas de todos os tamanhos.



Os shoppings que recebem as doações estão em diferentes regiões do município e área metropolitana do Rio de Janeiro. São eles: Bangu Shopping (Bangu), Carioca Shopping (Vila da Penha), Caxias Shopping (Duque de Caxias), Passeio Shopping (Campo Grande), Pátio Alcântara (Alcântara), Santa Cruz Shopping (Santa Cruz), Shopping Grande Rio (São João de Meriti), Shopping Leblon (Leblon), São Gonçalo Shopping (São Gonçalo), Via Parque Shopping (Barra da Tijuca) e Recreio Shopping (Recreio). O Boulevard Shopping Campos, na cidade de Campos, também está recebendo doações.

O Partage Shopping São Gonçalo também participa de uma ação solidária para ajudar quem mais precisa. O empreendimento vai receber doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, ração para pets, roupas e calçados. O ponto de arrecadação será no 2º piso, próximo à loja O Boticário. As doações também podem ser entregues até o dia 23 de fevereiro. A ação é em parceria com a Viação Mauá e a Cruz Vermelha de São Gonçalo.



Câmara Municipal do Rio

Em parceria com a Câmara Municipal de Petrópolis, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro funciona como um ponto de recebimento de donativos para as vítimas das chuvas desde a última quarta-feira (16). O saguão do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, está aberto para receber alimentos não perecíveis, água potável, itens de limpeza, de higiene pessoal, máscaras e álcool em gel.



O posto da Polícia Federal (PF), em Petrópolis, Nova Iguaçu, Santos Dumont, Rio Sul, Leblon e Vila Parque também recebem doações. A Superintendência da PF no Rio de Janeiro também faz o recolhimento.

AquaRio, BioParque do Rio e Paineiras Corcovado



Atentos às pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de Petrópolis, três das principais atrações turística do Rio de Janeiro estão se mobilizando para receber doações. O AquaRio, BioParque do Rio e Paineiras Corcovado são postos de coletas para arrecadação de alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Tudo o que for arrecado pelos três parques serão repassados à instituição para que sejam enviados à cidade da região serrana do estado.



Além de doações para os petropolitanos, os atrativos turísticos também estão recolhendo donativos para os animais. Eles estão arrecadando rações para cães e gatos, toalhas, caixas de transporte, coleiras, xampus para pets, curativos, antipulgas e medicamentos veterinários que serão destinados à ONG Rio Eco Pets que está cuidando da logística para enviar as doações à Petrópolis.



AquaRio - Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

Horário de funcionamento: De segunda à sexta, das 9h às 17h. Aos fins de semana e feriados, das 9h às 18h.

Informações: www.aquariomarinhodorio.com.br



BioParque do Rio - Parque da Quinta da Boa Vista s/n, São Cristóvão

Horário de funcionamento: Diariamente, das 9h às 17h.

Informações: www.bioparquedorio.com.br



Centro de Visitantes Paineiras - Estrada das Paineiras, s/n

Horário de funcionamento: Diariamente, das 8h às 17h.

Informações: www.paineirascorcovado.com.br

Quiosques e postos de salvamento da orla do Rio

A Orla Rio criou 16 pontos de arrecadação de donativos para as vítimas. Por meio da campanha "Orla Abraça", a concessionária, que é responsável pelos quiosques e postos de salvamento da orla, está arrecadando e encaminhando as doações para a região serrana. A iniciativa tem a parceria com o Santuário do Cristo Redentor e a Paróquia São José da Lagoa.



Ao todo, são 16 locais pela orla que receberão as doações, sendo 10 postos de salvamento localizados no Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio, e seis quiosques de Copacabana, Barra e Recreio.



A campanha "Orla Abraça" está recebendo doações de água mineral, alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, além de roupas, calçados e cobertores.



Confira abaixo os locais para doação:



Quiosques



Samba Social Club - Copacabana

Espetto Carioca -Copacabana

Arrasta Pé - Copacabana

Pontal.Com - Recreio

Samba Social Club - Barra da Tijuca

Pescador - Barra da Tijuca



Posto de Salvamento



Posto 1 - Leme

Posto 4 - Copacabana

Posto 5 - Copacabana

Posto 8 - Ipanema

Posto 11 - Leblon

Posto 12 - Leblon

Posto 4 - Barra da Tijuca

Posto 6 - Barra da Tijuca

Posto 12 - Recreio

Posto 10 - Recreio