Acidente ocorreu próximo ao Colégio João Lyra Filho, em QuintinoReprodução / Redes sociais

Publicado 21/02/2022 16:56 | Atualizado 21/02/2022 17:04

Rio - Um carro colidiu com um poste na Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro de Quintino, próximo ao Colégio João Lyra Filho, na tarde desta segunda-feira (21). Dentro do carro, só havia o motorista, que foi liberado. Não houve feridos na ocorrência.

O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 13h. Um vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local mostra o carro destruído junto ao poste.

CONFIRA: