Novo coronavírusReprodução

Publicado 21/02/2022 17:23

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.963.043 casos confirmados e 71.323 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.819 novos casos e 7 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,63%.



Entre os casos confirmados, 1.875.372 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 46,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 30,7%.

Vacinação infantil

vacinação contra a covid-19 para as crianças foi retomada na manhã desta segunda-feira (21) na cidade do Rio de Janeiro. A aplicação da primeira dose para o grupo de 5 a 11 anos havia sido paralisada na última quarta-feira (16), pela terceira vez, por falta de doses, permanecendo apenas para meninos e meninas com comorbidade ou deficiência. Um novo lote de imunizantes chegou ao município na sexta-feira (18).

Hoje, pais e responsáveis estiveram no Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na Zona Norte, para colocar a caderneta de vacinação dos pequenos em dia. A servidora pública Rebeca Araujo, de 38 anos, contou que as palavras do filho Arthur Araujo, de 7 anos, foram "mistura de dor com felicidade". Segundo ela, a família estava ansiosa pela imunização, mas o menino acabou contraindo a doença e não conseguiu se vacinar na data prevista no calendário.