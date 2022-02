Volta a chover em Petrópolis e sirenes são acionadas em 15 localidades. Bombeiros e socorristas interrompem trabalhos de buscas - Marco Pereira/ Agência O Dia

Volta a chover em Petrópolis e sirenes são acionadas em 15 localidades. Bombeiros e socorristas interrompem trabalhos de buscasMarco Pereira/ Agência O Dia

Publicado 21/02/2022 17:51 | Atualizado 21/02/2022 18:07

Rio - A Defesa Civil acionou as sirenes de 15 pontos da cidade de Petrópolis, na Região Serrana, no fim da tarde desta segunda-feira, após as chuvas voltarem a se intensificar. Com isso, os trabalhos do Corpo de Bombeiros e dos agentes socorristas também precisou ser paralisado nesses locais. Até o momento, 178 pessoas morreram em decorrência das chuvas e 110 seguem desaparecidas desde a última terça-feira (15).



Segundo o órgão municipal, o alerta foi feito nas localidades do Alto da Serra (Ferroviários), Itaipava (Buraco do Sapo, Gentio), Vila Felipe (Chácara Flora), Independência (Rua O e Taquara), Quitandinha (R. Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Duques e Amazonas), Dr. Thouzet, João Xavier, São Sebastião (Vital Brazil, Adão Brand).



Antes disso, a Defesa Civil já havia enviado comunicado por SMS e grupos de comunicação com a comunidade por aplicativo. "A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos novos avisos, que podem ser emitidos a qualquer momento", orienta.

O Corpo de Bombeiros atua em Petrópolis com uma equipe de 545 militares, incluindo socorristas de 16 estados. Além de 54 cães farejadores que auxiliam nos trabalhos de buscas que já duram seis dias. Até o momento 110 pessoas seguem desaparecidas. Outras 967 estão desabrigadas, segundo dados da Prefeitura de Petrópolis.

Segundo boletim meteorológico do órgão, nesta segunda-feira, segue posicionada uma Zona de Convergência sobre a Região Sudeste o que influencia as condições de tempo na cidade de Petrópolis. À noite a expectativa é de mais chuva para o município, com estabilização entre a madrugada de terça e o início da manhã.

Na madrugada desta segunda-feira, as buscas já haviam sido interrompidas por conta da chuva.

*Colaborou Marco Pereira