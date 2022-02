Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa centenas de mortos e desaparecidos - AFP

Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa centenas de mortos e desaparecidosAFP

Publicado 21/02/2022 07:31 | Atualizado 21/02/2022 07:37

Rio - A Prefeitura de Petrópolis vai limitar a partir desta segunda-feira (21) o acesso a pontos sensíveis da cidade apenas para as equipes do Corpo de Bombeiros. A decisão foi anunciada pelo prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, em entrevista à 'Globonews', no domingo (20). Bomtempo, afirma que as equipes atuarão com "mais celeridade" e menos risco, uma vez que ainda há pontos com terreno instável, como é o caso do Morro da Oficina, área mais atingida pela tragédia.

"A gente vai limitar o acesso ao epicentro, no Alto da Serra, para que o Corpo de Bombeiros possa atuar com mais celeridade", disse Bomtempo. Na madrugada desta segunda-feira (21), o Corpo de Bombeiros chegou a suspender as buscas por desaparecidos no Morro da Oficina, que fica no Alto da Serra, por conta de uma forte ventania. A força-tarefa foi retomada às 7h. Até o momento, voluntários, bombeiros e até mesmo populares têm se misturado em pontos estratégicos do socorro às vítimas. Ainda há mais de 120 pessoas desaparecidas, e mais de 170 mortes confirmadas.

"Nós tomamos algumas decisão importantes para que a gente possa, cada vez mais, priorizar o resgate das vítimas, que é a parte mais difícil, e prioridade número um. Afinal de contas, entes queridos têm direito de constatar que o familiar mais amado não vai estar mais presente na vida deles. Então a gente precisa priorizar essa ação (de limitar o acesso)", disse Bomtempo, em entrevista à 'Globonews'.