Tragédia de terça-feira ainda deixa rastro de destruição em Petrópolis. Registro de chuva forte na cidade no último fim de semana voltou a preocuparMARCO ANTÔNIO PEREIRA//AGÊNCIA O DIA

Publicado 21/02/2022 06:37 | Atualizado 21/02/2022 06:43

Rio - A semana deve ser de mais chuva em Petrópolis e nas cidades da Região Serrana. O tempo instável permanece pelo menos até quarta-feira (23), quando o sol deve começar a abrir. O solo encharcado é um problema para o trabalho do Corpo de Bombeiros na busca por desaparecidos: na semana passada, a força-tarefa precisou ser suspensa por alguns momentos por conta da volta da chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta segunda-feira (21), principalmente à tarde e à noite, com umidade mínima de 60%; na terça (22), tempo encoberto com chuva isolada, também com mínimo de 60% de umidade.

Na quarta (23) e na quinta (24), o sol deve voltar a aparecer, mas a previsão ainda é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

A previsão do tempo para as cidades de Nova Friburgo e Teresópolis também é de pancadas de chuva isoladas entre segunda (21) e terça-feira (22).