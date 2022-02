Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Publicado 20/02/2022 20:20 | Atualizado 21/02/2022 06:17





#CemadenRJ informa: #TempoRJ pic.twitter.com/5XxlBeg07O — Governo do RJ (@GovRJ) February 20, 2022 Além de ter acionado as sirenes, a Defesa Civil enviou um aviso por mensagem para os telefones dos moradores de Petrópolis. Os órgãos orientam atenção para possíveis novos avisos na região.



Para os próximos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva para Petrópolis. Nesta segunda-feira, 21, há previsã de trovoadas isoladas, com temperaturas entre 18ºC e 28ºC. Até quinta-feira, 24, deve haver pancadas de chuva isoladas na região. Rio - A Defesa Civil acionou, neste domingo, as sirenes de alerta de chuva moderada em Petrópolis. Nas redes sociais, o Governo do Rio alertou para o risco muito alto de inundação, alagamento e enxurrada no município da Região Serrana, em Itaperuna e Laje do Muriaé, na Região Noroeste do Rio. Em caso de emergência, ligue para o número 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.Além de ter acionado as sirenes, a Defesa Civil enviou um aviso por mensagem para os telefones dos moradores de Petrópolis. Os órgãos orientam atenção para possíveis novos avisos na região.Para os próximos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva para Petrópolis. Nesta segunda-feira, 21, há previsã de trovoadas isoladas, com temperaturas entre 18ºC e 28ºC. Até quinta-feira, 24, deve haver pancadas de chuva isoladas na região.

A Polícia Civil confirmou que o IML recebeu 147 corpos, dos quais 96 eram mulheres e 59 homens. Do total, 29 eram menores de idade. De acordo com a Polícia Civil, 134 foram liberados e entregues a funerária. Outros três corpos identificados ainda aguardam preenchimentos de documento de óbito dos familiares para serem enterrados e dois estão liberados à disposição da funerária. A força-tarefa da Polícia Civil conta com cerca de 200 agentes no município.