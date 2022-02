Tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - CARL DE SOUZA / AFP

Tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do RioCARL DE SOUZA / AFP

Publicado 21/02/2022 08:37 | Atualizado 21/02/2022 14:23

Rio - A Polícia Civil começou, nesta segunda-feira, o cadastramento para o mutirão de coleta de DNA de familiares de desaparecidos e afetados pela chuva em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com a corporação, a cada dia serão chamadas 20 parentes — filhos, pais, tios, sobrinhos e avós — que já registraram ocorrência de desaparecimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), nos diversos pontos da cidade. Até o momento, mais de 170 pessoas morreram e 110 ainda não foram encontradas

A coleta de DNA será feita no Clube Petropolitano, localizado na Avenida Roberto Silveira, n° 82, no Centro, de 9h às 12h e de 13h às 17h, estritamente para as pessoas convocadas para o dia agendado. O local é estratégico para dar mais conforto às famílias das vítimas.



Este agendamento pode ser feito por qualquer morador na unidade da DDPA instalada na Sala Lilás, no PRPTC de Petrópolis, e também no núcleo da DDPA instalado dentro do Clube Petropolitano. Após a confecção da registro, a DDPA entrará em contato com a família cadastrada.

Para facilitar a locomoção até o Clube Petropolitano, a Polícia Civil disponibilizará um ônibus, que terá como ponto de partida um mercado localizado na Rua Teresa, no Centro da cidade, saindo às 8h30 e às 12h30. Cada família que coletar DNA receberá uma cesta básica, por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O resultado do teste de DNA ficará pronto 60 dias após a coleta, dependendo da natureza do material coletado do corpo não identificado.

Segue a lista com as 20 primeiras famílias:

1- Airtom Dias de Cerqueira, 69 anos;

2- Edra Maria Ferreira de Abreu, 72 anos;

3- Elisabete Pereira Custódio da Silva, 62 anos;

4- Eni dos Santos Bastos Barbosa, 67 anos;

5- Geraldo de Paulo Pereira da Silva, 63 anos;

6- Gilneida de Souza Reis, 60 anos;

7- Heitor Carlos dos Santos, 61 anos;

8- Helena Ruth Alvaro Tomas, 77 anos;

9- Joaquim Gonçalves, 78 anos;

10- Leila Cruz Chagas, 76 anos;

11- Leolina de Jesus Pereira Schimitt, 70 anos;

12- Levy Augusto Ribeiro, 67 anos;

13- Lindalva Leite Filha, 86 anos;

14- Lucia Silveira, 79 anos;

15- Maria Bernadete Sorgini, 61 anos;

16- Maria Helena Lourenço Juliano, 65 anos;

17- Maria Rosa dos Santos, 66 anos;

18- Natalina da Silva, 83 anos;

19- Paulo Sergio Baptista da Silva, 64 anos;

20- Sonia Regina Baptista da Costa; 61 anos.