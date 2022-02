MPRJ disponibiliza o ônibus da Ouvidoria Itinerante para atender à população de Petrópolis - Divulgação

Publicado 21/02/2022 08:05 | Atualizado 21/02/2022 08:09

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) disponibilizou, nesta segunda-feira, o ônibus da Ouvidoria Itinerante para atender à população de Petrópolis, na Região Serrana. De acordo com o órgão, o veículo ficará por tempo indeterminado, estacionado nas proximidades do Instituto Médico Legal (IML) da região. Até o momento, 171 pessoas morreram em decorrência das chuvas e deslizamentos na cidade imperial . Desse total, o Instituto Médico Legal (IML) identificou 139 vítimas, de acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Outras 126 seguem desaparecidas."Nossa intenção é prestar o máximo de informações possíveis aos familiares de pessoas que ainda estão desaparecidas. Vamos informar também o protocolo adotado pelo IML para reconhecimento desses corpos", informou a procuradora de Justiça Patrícia Carvão, coordenadora da COGEPDPH/MPRJ.

Esse ônibus do MPRJ, servirá de base de apoio para o programa de localização e identificação de desaparecidos, com atendimento aos cidadãos que buscam por familiares e amigos.



De acordo com a coordenação do IML serão adotados métodos de reconhecimento técnico utilizados pela Interpol, que consistem na avaliação médico-legal do corpo e coleta de informações das vítimas, como cor dos olhos, altura, cor da pele e presença de tatuagens. Em seguida, o corpo será submetido a uma análise de digitais, considerada pelo protocolo a fase mais importante, com grande porcentagem de sucesso na identificação. Por fim, será feita a avaliação odontológica e a genética forense do cadáver, que permitem constatar semelhanças de DNA com o familiar, caso as outras etapas não tenham obtido êxito. Todas essas informações são baseadas em um banco nacional de pessoas não identificadas, alimentado pela Polícia Civil.