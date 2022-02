A Firjar Regional Serrana vai inaugurar um posto para assessorar pequenos e micro empresários vitimados pelo temporal em Petrópolis - AFP

Publicado 21/02/2022 12:48 | Atualizado 21/02/2022 13:39

Rio - A promotora de Justiça, Vanessa Katz, pediu maior articulação entre os órgãos públicos que atuam na cidade de Petrópolis e melhoria da comunicação institucional com a população local. A solicitação aconteceu na noite de domingo (20), durante uma reunião do Ministério Público do Rio (MPRJ) com integrantes da administração municipal e de órgãos estaduais. O encontro teve o objetivo de alinhar e avaliar as ações que estão sendo realizadas no município da Região Serrana, que registra, até o momento, 178 mortos por conta do temporal que atingiu a cidade.

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis relatou que foram recebidas queixas de pontos de deslizamento onde há notícias de vítimas, mas não haveria a presença do Corpo de Bombeiros. A corporação explicou que a tarefa nesses locais demanda muita técnica devido aos riscos, mas garantiu estar presente em todas as áreas nas quais ocorreram deslizamentos de terra. O MPRJ orienta a população a fazer denúncias sobre locais com possíveis vítimas onde o Corpo de Bombeiros não está atuando pela ouvidoria do órgão.

Serviço

Ouvidoria MPRJ