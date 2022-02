Paramédico do Bope e Angel, logo após o parto - Reprodução / PMERJ

Publicado 21/02/2022 13:10 | Atualizado 21/02/2022 13:16

Rio - Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada para ajudar no nascimento de uma bebê, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira. Um paramédico da do grupo de elite da PM conduziu todo o parto.

Os policiais estavam em patrulhamento na comunidade quando foram acionados. A recém-nascida, Angel, e a mãe foram encaminhadas ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, também na Zona Norte da cidade. Na unidade, ambas estão recebendo os devidos cuidados médicos e passam bem.