'Era uma pessoa maravilhosa', diz amiga de jovem morta pelo namorado em Cosmos | Rio de Janeiro | O Dia

Tamiris foi morta pelo namorado, em Cosmos - Reprodução

Tamiris foi morta pelo namorado, em CosmosReprodução

Publicado 21/02/2022 14:41

Rio - Carinhosa, calma e de família humilde. É assim que Tamiris Souza Girão, morta pelo namorado neste domingo, é descrita por uma amiga de infância que não quis se identificar. A jovem, de 19 anos, morava em Inhoaíba, na Zona Oeste e segundo relatos, teria descoberto uma traição por parte do companheiro. Ao flagrar o ocorrido, Tamires teria tentado terminar com o homem que não aceitou.

fotogaleria

"Ela pegou no flagra e queria ir pra casa pegar as coisas dela pra voltar pra casa da mãe. Já ele queria que ela fosse embora com ele [...] Ela entrou em um carro de aplicativo e ele tirou ela de dentro, deu várias coronhadas e um tiro na cabeça", conta a amiga de Tamiris ao Dia.



Segundo relatos, o homem ainda teria tentado colocar o corpo da jovem em seu veículo, mas foi impedido por populares que viram as agressões. "Na fuga, ele passou com o carro por cima dela, o que causou ainda mais lesões, além do tiro", explica.

Tamires já havia perdido dois irmãos entre os anos de 2018 e 2021. Um deles era vendedor de balas, mas teria sido confundido com traficante e foi encontrado com o corpo carbonizado em um matagal na Avenida Brasil. Outro irmão desapareceu em janeiro do ano passado e nunca foi encontrado.

"O menino era adolescente quase uma criança, trabalhava para ajudar a mãe", conta a amiga de Tamiris. A jovem tinha o sonho de ser veterinária e havia acabado de comprar um curso de auxiliar da profissão, parcelado no cartão de crédito.

"Ela conseguiu fazer o primeiro cartão de crédito dela, com um limite bom que deu para pagar. Esse curso que ela ia fazer de auxiliar de veterinário seria só um empurrãozinho para ela poder pegar experiência. Ia iniciar essa semana e infelizmente, não vai concluir", disse.

Segundo a Polícia Civil, o homem já foi localizado e preso pela Delegacia de Homicídios da Capital. Não há informações sobre horário e local do enterro da jovem.