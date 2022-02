Trens do ramal Japeri apresentam atrasos nesta segunda, por furto de cabos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/02/2022 07:18 | Atualizado 21/02/2022 07:22

Rio - Passageiros enfrentaram intervalos irregulares dos trens na manhã desta segunda-feira. De acordo com a SuperVia, o furto de cabos de sinalização nas proximidades da estação Presidente Juscelino, no ramal Japeri, atrapalham a operação do transporte.

Os trens aguardam ordem de circulação, já que o controle das composições está sendo feito via rádio, e não de forma automática.

"Os clientes estão sendo informados por meio do áudio dos trens e das estações. A SuperVia segue empenhada em reparar o sistema no menor tempo possível", informou a concessionária.