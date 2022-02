Rua Antônio Dias, onde homem apontado como membro do Bonde do Zinho foi morto - Reprodução

Publicado 21/02/2022 08:42 | Atualizado 21/02/2022 09:32

Rio - Um homem identificado como Edivaldo Barbosa da Costa Neto, de 41 anos, foi morto na noite deste domingo, na localidade conhecida como Magali, na Rua Antônio Dias, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, o ataque aconteceu no momento em que a vítima teria saído de um salão de festa. Ele foi atingido por mais de 50 tiros.

Muitos Tiros em Magali Campo Grande pic.twitter.com/tN2W0nxCao — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) February 21, 2022

Informações apontam que Edivaldo seria parte do bonde do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e era responsável por cuidar das vans da região. Policiais militares do 40ºBPM (Campo Grande) foram verificar a ocorrência e isolaram a área para perícia.

Perto dali, na Estrada Guandu Sapê, outro homem foi morto a tiros poucas horas depois do assassinato de Edivaldo. Policiais militares do 40ºBPM (Campo Grande) foram verificar a ocorrência por volta de 5h e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital. A vítima não teve a identidade revelada.

A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

No sábado, dia anterior ao assassinato de Edivaldo, o miliciano Vladimir Melgaço Montenegro, mais conhecido como Bibi, foi executado a tiros dentro de um carro, na Comunidade dos Jesuítas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ele também era integrante do grupo paramilitar comandado o Zinho. No local, cerca de quatro veículos foram metralhados. Além de Bibi, uma mulher identificada como Marianna Jaime Costa, também morreu. Outras três pessoas, que não tiveram suas identidades reveladas, foram baleadas.]

Ainda segundo informações da PM, no interior dos automóveis foram apreendidos um rádio comunicador, uma pistola, diversos utensílios militares, um carregador de fuzil e três granadas. A área foi isolada e a perícia foi acionada.

Zinho assumiu o controle das atividades criminosas da milícia após a morte do irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko. Ele e Danilo Dias Lima, o Tandera, travam uma disputa pelo domínio da região de Santa Cruz, Campo Grande e Paciência, na Zona Oeste do Rio.