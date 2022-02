Fotos nas redes sociais mostram os carros que metralhados na comunidade dos Jesuítas - Divulgação

Fotos nas redes sociais mostram os carros que metralhados na comunidade dos JesuítasDivulgação

Publicado 19/02/2022 14:26

Rio - O miliciano Vladimir Melgaço Montenegro, mais conhecido como Bibi, foi executado a tiros dentro de um carro na manhã deste sábado (19), na Comunidade dos Jesuítas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ele era integrante do grupo paramilitar comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. No local, cerca de quatro veículos foram metralhados. Além de Bibi, uma mulher identificada como Marianna Jaime Costa, também morreu. Outras três pessoas, que não tiveram suas identidades reveladas, foram baleadas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27ºBPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Estrada dos Palmares. No local, a equipe se deparou com quatro veículos abandonados com diversas marcas de disparos de arma de fogo. No interior de um dos carros havia um homem e uma mulher mortos e um outro indivíduo ferido.

O sobrevivente foi encaminhado para o Hospital Estadual Dom Pedro II, onde recebeu atendimento. Posteriormente, a mesma equipe foi informada de que dois homens deram entrada com ferimentos provocados por tiros na mesma unidade de saúde. Eles teriam sido feridos no local da ocorrência. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

Ainda segundo informações da PM, no interior dos automóveis foram apreendidos um rádio comunicador, uma pistola, diversos utensílios militares, um carregador de fuzil e três granadas. A área foi isolada e a perícia foi acionada.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também foi acionada e informou que diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Segundo informações preliminares, o miliciano teria sido executado por integrante de uma facção rival conhecida como 'Bonde do Tandera'.

Entenda o caso

Segundo investigações da Polícia Civil, Bibi começou na milícia há seis anos, a convite de Danilo Dias Lima, o Tandera, seu amigo de infância. A função inicial dele era fazer a cobrança de taxa a moradores da Zona Oeste. Ele foi preso em janeiro de 2017, e dentro da Penitenciária Bandeira Stampa, se aproximou do grupo de Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Bibi saiu da prisão em agosto do mesmo ano e se tornou inimigo de Tandera, assim como todo o grupo aliado de Ecko. Após a morte de Wellington, o comando da milícia passou para as mãos do irmão, 'Zinho'.

Vladimir era procurado pela Delegacia de Homicídios da Capital e da Baixada Fluminense devido a dois mandados de prisão em aberto, um por homicídio simples e outro por homicídio qualificado, ambos cometidos durante uma guerra de facções.