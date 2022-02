Temporal provocou alagamentos e deslizamentos em diversos bairros de Petrópolis, na Região Serrana do Rio - AFP

Publicado 19/02/2022 21:12 | Atualizado 19/02/2022 21:13





Neste sábado,



Rio - O número de mortos no temporal que atingiu Petrópolis nesta terça-feira já é o dobro do registrado no município da Região Serrana em 2011 após a chuva. Até o momento, foram registradas 146 mortes, enquanto em 2011, foram 73. Neste sábado, após quatro dias do forte temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, as equipes continuam nas buscas por pessoas desaparecidas e o Instituto Médico Legal (IML) trabalha na identificação dos corpos das vítimas das enchentes e deslizamentos de terra. A Polícia Civil atualizou a identificação de 97 vítimas de mais de 140 mortos na tragédia. Até o momento, o registro da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) contabiliza 191 desaparecidos. O IML recebeu os corpos de 84 mulheres e 52 homens. Do total, 27 são menores. De acordo com a Polícia Civil, 69 foram liberados e entregues a funerária. Dezessete corpos identificados ainda aguardam preenchimentos de documento de óbito dos familiares para serem enterrados e 11 estão liberados à disposição da funerária.

Como ajudar

Todas as unidades da Polícia Militar do Rio viraram ponto de recolhimento de donativos. Água mineral e itens de higiene pessoal são os principais pedidos. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Avenida Marechal Câmara 210, no Centro do Rio, também virou ponto de doação.



Clubes de futebol também se prontificaram: no Vasco, o estádio de São Januário e a sede náutica da Lagoa viraram ponto de entrega de doações para Petrópolis. O Botafogo também colocou à disposição o Setor Norte do Estádio Nilton Santos. A sede do Flamengo, na Gávea, também recebe doações, assim como o Maracanãzinho (Portão 6). Todos os estádios que receberão jogos da rodada desta semana do Campeonato Carioca também serão pontos de doação. Escolas de samba, como Mangueira e Unidos da Tijuca, também viraram pontos de doação.