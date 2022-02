Na sexta-feira, um homem de 27 anos foi detido pelos policiais após entrar na estação General Olímpio, em Santa Cruz, sem pagar a passagem - Divulgação

Publicado 19/02/2022 19:25

Rio - Agentes do Programa BRT Seguro, coordenado pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP), registraram quatro prisões em ocorrências registradas entre sexta-feira e sábado (19) em estações localizadas na Zona Oeste do Rio. Duas dessas ações aconteceram neste sábado.

Um homem de 53 anos foi preso após importunar sexualmente uma mulher de 50 anos dentro de um ônibus da linha 46 (Fundão x Alvorada) que estava no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. O crime foi percebido pelos passageiros do coletivo que acionaram os policiais, que evitaram o linchamendo do acusado. O autor e a vítima foram conduzidos para a 16ª DP (Barra) onde o caso foi registrado como Importunação Sexual, crime que tem previsão de pena de 1 a 5 anos.



Ainda neste sábado, também no Terminal Alvorada, um homem de 21 anos foi preso após ser flagrado tentando embarcar em um coletivo que ia em direção a Madureira com uma tampa de ferro que protege a caixa de energia da Light. Ao ser abordado e questionado, afirmou ter furtado o item próximo ao Barra Shopping. O Caso também foi registrado na 16ª DP.



Na sexta-feira (18), outras duas ocorrências foram flagradas pelas equipes do programa. Na madrugada, por volta da 0h50, um adolescente de 16 anos foi apreendido após ser flagrado pelas Câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) furtando fios da estação Ricardo Marinho, na Barra da Tijuca. A equipe que fazia rondas na calha do transporte foi acionada e flagrou o adolescente com cerca de 15 metros de fios. Ele foi conduzido para a 16ª DP.



Por fim, também na sexta-feira, um homem de 27 anos foi detido pelos policiais após entrar na estação General Olímpio, em Santa Cruz, sem pagar a passagem. Ao ser abordado, ofendeu e xingou os policiais e tentou embarcar no ônibus que estava parado. Ao ser abordado novamente, se recusou a sair e continuou xingando os agentes. Detido, foi conduzido para 36ª DP (Santa Cruz), onde foi autuado.



Criado para reforçar o patrulhamento nas estações, o Programa BRT Seguro realiza ações diárias para coibir a criminalidade, a evasão de passagens (calotes), o vandalismo e a ocupação desordenada das paradas do transporte, e conta com atuação integrada da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As ações acontecem por meio de patrulhamento fixo nas estações e também por meio de rondas que acontecem 24h nas calhas dos três corredores.