Grande movimentação de pessoas no calçadão de Campo GrandeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/02/2022 18:49 | Atualizado 19/02/2022 19:03

Rio - O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 do Rio irá discutir, nesta segunda-feira, o uso obrigatório de máscara de proteção no município. A reavaliação acontece na semana seguinte ao dia em que o índice de positividade para a doença atingiu o menor patamar do ano, de 6,8%. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No momento atual da pandemia, os cariocas são obrigados a usar a máscara em locais públicos fechados, como restaurantes, cinemas e academias. No Rio, está liberado o uso do item de proteção nas ruas e em ambientes públicos abertos, como parques.



Neste sábado, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que todos os centros de testagem contra a covid-19 podem fechar até o fim deste mês, caso o índice epidemiológico continue no atual patamar . Para Soranz, a baixa procura da população para a testagem também é um fator que pode levar ao encerramento dos polos neste mês. Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) terminou as atividades de um dos principais centros de testagem, o do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

"Na semana que vem, outros polos de testagem encerrarão as suas atividades. Se a gente continuar tendo um panorama epidemiológico cada vez melhor, como está se desenhando, a gente encerra todos os nossos polos de testagem até o mês de fevereiro", disse o secretário municipal de Saúde.