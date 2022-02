Prefeitura do Rio reabre Nave do Conhecimento do Complexo do Alemão - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 19/02/2022 17:32

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu, neste sábado, a Nave do Conhecimento da comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Com o objetivo de incentivar a busca por novos conhecimentos, a Nave oferece cursos, oficinas, visitas virtuais e lazer de forma gratuita à comunidade.

"Um absurdo que um equipamento dessa qualidade, que pode mudar a vida das pessoas, tenha passado tanto tempo fechado. Batalhamos para reabrir e agora não podemos deixar fechar mais. Um equipamento como esse é muito importante para a cidade", comemorou o prefeito Eduardo Paes (PSD).

Fechada ao público desde 2018, a Nave da Nova Brasília é a terceira reaberta pela Prefeitura do Rio. Em dezembro do ano passado, as Naves do Conhecimento do Engenhão e de Madureira voltaram a receber o público. Os outros seis equipamentos, localizados nas Zonas Norte e Oeste, também serão reativados em Santa Cruz, Vila Aliança, Padre Miguel, Irajá, Penha e Triagem.

"Estamos devolvendo esse equipamento aos cariocas. As Naves são espaços fundamentais que visam democratizar o acesso ao mundo digital. Queremos transformá-las em verdadeiros polos de capacitação na área de tecnologia. Precisamos preparar as pessoas para o mercado de trabalho pujante que está batendo à nossa porta", afirmou o secretário de Ciência e Tecnologia, Willian Coelho.