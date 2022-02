- Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2022 21:27 | Atualizado 19/02/2022 21:36

Rio - Quatro pessoas ficaram feridas, neste sábado, em acidentes envolvendo articulados do BRT no município. Pela manhã, uma moto avançou o sinal perto da estação Rede Sarah, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e acabou causando um acidente com um ônibus da linha 35 (Madureira x Alvorada Parador).

As duas pessoas na moto ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Os passageiros embarcaram no articulado seguinte e continuaram a viagem.



No corredor Transcarioca, na parte da tarde, um carro fez uma conversão proibida e bateu em um BRT da linha 42A (Madureira x Galeão Parador), na Penha, Zona Norte do Rio. Duas pessoas que estavam no carro se feriram e foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas. Nenhum passageiro se machucou. As identidades deles não foram divulgadas e não há informação sobre o estado de saúde deles.

Só este ano, já ocorreram 22 acidentes no sistema BRT provocados por infrações de motoristas de carros de passeio e motocicletas. Em 2021, foram 178, sendo 51 resultantes de avanço de sinal e 75 de conversão proibida. Em cada colisão desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.